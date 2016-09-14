NBA》魔獸脫水出院後 對這些人滿懷感激

2016/09/14 10:13

〔體育中心／綜合報導〕魔獸豪爾德（Dwight Howard）日前結束活動，從中國返回美國時嚴重脫水，經過醫院治療後已經出院，而他出院後也在自己的推特上發文致謝。

「我只想謝謝那些真心聯繫、詢問我狀況我的人，另外還要感謝空服員以及醫生們，真的非常感謝你們。」豪爾德滿懷感激的表示。

今年回到家鄉加入老鷹隊的豪爾德，近期不斷的練習在罰球線上的穩定性，也常常在推特上放上訓練影片，期待自己能在新球季有更好的表現。

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