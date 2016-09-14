NBA》魔獸脫水出院後 對這些人滿懷感激
2016/09/14 10:13
〔體育中心／綜合報導〕魔獸豪爾德（Dwight Howard）日前結束活動，從中國返回美國時嚴重脫水，經過醫院治療後已經出院，而他出院後也在自己的推特上發文致謝。
「我只想謝謝那些真心聯繫、詢問我狀況我的人，另外還要感謝空服員以及醫生們，真的非常感謝你們。」豪爾德滿懷感激的表示。
今年回到家鄉加入老鷹隊的豪爾德，近期不斷的練習在罰球線上的穩定性，也常常在推特上放上訓練影片，期待自己能在新球季有更好的表現。
相關新聞
- NBA》甜瓜愛心不落人後 為波國建第七座籃球場（影音）
- NBA》勇迷慶祝冠軍戰聽牌 特製車牌今成笑柄
- NBA》毒癮難戒 雷霆前鋒生涯恐告終
- NBA》歐尼爾跳舞？ 網友：節奏感十足（影音）
- NBA》前76人中鋒對女友施暴被移送法辦
推薦新聞
-
MLB》怪力！貝爾崔跪地轟425英呎全壘打（影音）2016/09/14 10:14
-
NBA》魔獸脫水出院後 對這些人滿懷感激2016/09/14 10:13
-
扯！選手成績未達標要罰款 泳協：為維持比賽水準2016/09/14 09:54
-
NBA》甜瓜愛心不落人後 為波國建第七座籃球場（影音）2016/09/14 09:36
-
MLB》30年來最幼齒先發 神牽制震撼洋基球場（影音）2016/09/14 09:14