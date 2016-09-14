扯！選手成績未達標要罰款 泳協：為維持比賽水準

泳協遭爆有罰款內規，造成部分選手經濟負擔與心理壓力。圖為示意圖。（資料照，記者林欣漢攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣單項運動協會在里約奧運期間爆發許多爭議。如今游泳協會也被指控，選手在協會舉辦的重大賽事中，如有動作違規或成績未達標者，泳協都會祭出罰款，導致部分尚在啟蒙階段的小選手們萌生退意，也令教練們相當不滿。

根據《ETtoday》報導，全國游泳協會規定，如參加各層級大賽時發生動作違規或成績未達標者，皆會被泳協開出罰單。有選手甚至只離標準不到1秒，仍被開出600元罰單，遭罰1200元者也大有人在。

鹽埕國小資深游泳教練葉益榮無奈表示，這些罰款對某些家庭來說負擔沉重，教練有時也得去社區募款拉贊助。他更透露，如果沒有在時限內繳錢，泳協還會直接發函到學校催討，使得小選手們心生壓力放棄游泳。

葉益榮認為，泳界最需要的是推廣和鼓勵，但罰款只會打擊選手們的興趣與意願，這樣的制度害得不少選手一上國高中就轉換跑道。此外，從選訓賽的過程中，也看不見協會針對選手有完整培訓規劃，對罰款規定是否該持續抱持懷疑態度。

針對罰款一事，泳協回應，這樣的制度行之有年，為的是維持、提升全國比賽水準才訂定。