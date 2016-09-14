MLB》30年來最幼齒先發 神牽制震撼洋基球場（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕道奇20歲菜鳥烏里耶斯（Julio Urias）今在洋基球場先發，成為洋基新、舊球場30年來最年輕的先發投手。初生之犢不畏虎，烏里耶斯在第2局演出一次超神牽制，讓一壘跑者走回休息室。

烏里耶斯在第2局被卡斯楚（Starlin Castro）敲安，面對提謝拉（Mark Teixeira）0好3壞時，一次快又準的牽制讓卡斯楚出局，這是烏里耶斯本季第6次牽制出局，全大聯盟最多，連同今天先發3.2局無失分，本季投球局數不過才72局。