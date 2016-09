MLB》30年來最幼齒先發 神牽制震撼洋基球場（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕道奇20歲菜鳥烏里耶斯(Julio Urias)今在洋基球場先發,成為洋基新、舊球場30年來最年輕的先發投手。初生之犢不畏虎,烏里耶斯在第2局演出一次超神牽制,讓一壘跑者走回休息室。

烏里耶斯在第2局被卡斯楚(Starlin Castro)敲安,面對提謝拉(Mark Teixeira)0好3壞時,一次快又準的牽制讓卡斯楚出局,這是烏里耶斯本季第6次牽制出局,全大聯盟最多,連同今天先發3.2局無失分,本季投球局數不過才72局。