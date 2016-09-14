NBA》球評亂點鴛鴦譜 「厄文跟泰勒絲應在一起！」

球評認為泰勒絲與厄文很登對。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕近日美國小天后泰勒絲與「洛基」湯姆希德斯頓戀情告終、重回單身，TNT知名球評史密斯（Kenny Smith）受八卦媒體受訪時亂點鴛鴦譜，呼籲泰勒絲應認真考慮跟騎士少主厄文（Kyrie Irving）在一起才對！

史密斯受訪時說，「雖然評論球員的感情不是我的專業，但我覺得他們兩個人很適合！Kyrie是個好人，人又帥又潮，還有個很炫的刺青哩，應該選擇厄文的啊！」

今年24歲的厄文被視為詹姆斯（LeBron James）未來退役後的騎士接班人，上季冠軍賽表現搶眼，在第七戰投進關鍵三分球。2015-16球季場均可拿下19.6分、3籃板、4.7助攻、1.1抄截。