MLB》朗神第900場雙安 再寫大聯盟紀錄

鈴木一朗完成900場單場雙安打以上的比賽。（法新社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕日籍球星鈴木一朗今日4打數2安打，除了大聯盟安打數累計至3027支外，也是他第900場單場雙安以上的比賽，成為大聯盟史上第12人。

42歲的鈴木一朗本季寫下許多紀錄，除了超越羅斯（Pete Rose）成為世界安打王，也完成大聯盟生涯3000安、30座球場皆敲出安打，更敲出大聯盟代打首轟，今日則又用棒子寫下新篇章。

鈴木一朗成為史上第12位完成900場單場雙安以上的大聯盟球員，難能可貴的是，前11名都在23歲前便登上大聯盟，鈴木一朗則在27歲才加入水手隊。

史上則僅有4位達成1000場以上的壯舉，紀錄保持人正好是因生涯安打紀錄槓上鈴木一朗的羅斯，1225場複數安打仍無人能及，接著依序為穆西歐（Stan Musial）的1059場、漢克阿倫（Hank Aaron）的1046場與基特（Derek Jeter）的1014場。