MLB》怪力！貝爾崔跪地轟425英呎全壘打（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵強打貝爾崔（Adrian Beltre）今天再度上演「跪地開轟」的招牌戲碼，本季第30號全壘打，生涯第443轟，超越金曼（Dave Kingman）獨居史上第40。

即便轟到跪在地上，貝爾崔揮出球的速度為107.6英里（約173公里），本季個人第2快，飛行距離425英呎，這是他生涯第5次單季30轟，遊騎兵隊史只有帕梅洛（Rafael Palmeiro）與岡薩雷茲（Juan Gonzalez）達成這項紀錄。