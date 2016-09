MLB》怪力！貝爾崔跪地轟425英呎全壘打（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵強打貝爾崔(Adrian Beltre)今天再度上演「跪地開轟」的招牌戲碼,本季第30號全壘打,生涯第443轟,超越金曼(Dave Kingman)獨居史上第40。

即便轟到跪在地上,貝爾崔揮出球的速度為107.6英里(約173公里),本季個人第2快,飛行距離425英呎,這是他生涯第5次單季30轟,遊騎兵隊史只有帕梅洛(Rafael Palmeiro)與岡薩雷茲(Juan Gonzalez)達成這項紀錄。