NBA》柯瑞上艾倫秀 慘遭第一夫人惡整濕身（影音）
2016/09/14 10:57
〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）近日與美國第一夫人蜜雪兒（ Michelle Obama ）連袂出席上《艾倫秀》，三人有說有笑，柯瑞即使貴為NBA巨星，也難逃在節目上遭兩名女強人惡整「濕身」的命運。
《Oops! My Water Broke》是艾倫秀推出的新遊戲，柯瑞身兼參賽者及受罰對象，艾倫與蜜雪兒分庭抗禮，輪流抽出水球堆底下的棍子，水球不停掉落，「浪花一哥」霎時全身濕透。
柯瑞在訪談中提到與總統歐巴馬打高爾夫球的趣事，強調美國總統是名「垃圾話高手」，柯瑞說：「我的球技明顯比較出色，但是歐巴馬說垃圾話的功夫跟他演講一樣影響人！我每次都會被干擾...」
第一夫人蜜雪兒笑稱柯瑞應反擊回去，用垃圾話給歐巴馬一點顏色好看，柯瑞回應：「旁邊都是特務耶！我如果說垃圾話肯定會被丟出去的！」
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