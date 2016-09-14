NBA》五年來首位新面孔 施洛德將扛老鷹先發主控

施洛德將扛下老鷹先發主控。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹將在9/27開始他們的訓練營，這也是他們五年來首次在先發控衛上做了改變，將過去的先發主控提格（Jeff Teague）送至溜馬後，新賽季將改由施洛德（Dennis Schroder）接替他的位置。

布登霍澤非常期待施洛德扛下主控後的成績。（資料照，美聯社）

做出這個抉擇的最大轉捩點是，上個賽季老鷹在季後賽中慘敗給騎士，教頭布登霍澤（Mike Budenholzer）決定未來將以23歲的小將施洛德取代28歲的提格，這個決策也獲得管理階層的支持。

賽佛羅夏。（資料照，歐新社）

「施洛德有令人難以置信的天份。」老將賽佛羅夏（Thabo Sefolosha）表示，「他將會越來越好，他會成為我們的先發主控，雖然這段時間會是艱難的，但是大家會一起幫助他，成為他的後盾。」

施洛德在上個賽季出賽了80場，有6場先發，場均20.3分鐘裡，繳出11分4.4助攻以及2.6籃板。