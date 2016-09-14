NBA》勇士獲杜蘭特青睞 全因柯瑞這句話
2016/09/14 11:28
柯瑞曾游說杜蘭特加盟。（取自網路）
〔體育中心／綜合報導〕今夏勇士延攬杜蘭特（Kevin Durant）加盟，戰力豪華升級，日前勇士總管Bob Myers受訪時表示，球隊能得到KD青睞都是柯瑞（Stephen Curry）的功勞。
柯瑞連兩季榮膺MVP，今夏協助球團連繫KD，幫助球隊招募，Myers說：「如果你夠認識柯瑞的話，你很快就能明白他是個無私的人，完全沒有傲氣！他當時很誠懇的告訴杜蘭特，希望他加入我們。」
Myers透露，柯瑞告訴杜蘭特「無論是你拿到MVP還是我拿到MVP，這都不重要，我們要努力奪下很多很多的冠軍，如果你當選MVP的話，我絕對是喝采最大聲、在第一排為你鼓掌的人！」
Myers接著說：「柯瑞的謙遜打動杜蘭特，更重要的是，他們兩人都想贏得冠軍，他們有同樣的特質，於是他們產生共鳴，所以我說KD的到來絕對是柯瑞的功勞！」
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