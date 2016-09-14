MLB》10/2道奇巨人之戰 活傳奇告別67年播報生涯
2016/09/14 11:20
即便道奇隊進入季後賽，史考利仍將在例行賽後退休。圖為球季前他於亞利桑那播報春訓熱身賽。（美聯社）
〔記者林柏辰／綜合報導〕高齡88歲的道奇隊播報員史考利（Vin Scully），今日宣佈即便道奇隊打入季後賽，例行賽最終戰仍將會是他播報的最後一場比賽。
史考利可說是道奇隊的活歷史，67年的播報生涯見證過無數精典比賽，開季前他已表示本季將是他職業生涯的最後一季，但今日則敲定美國時間10月2日道奇客場與巨人之戰，超過半世紀的播報生涯將在此畫下句點。
「25日道奇與洛磯之戰，我將與道奇主場告別，然後我將在舊金山跟各位說再見。」史考利表示。
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