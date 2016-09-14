MLB》索利亞又救援失敗 皇家迷噓超大聲（影音）

〔體育中心／綜合報導〕身背皇家最貴牛棚合約（3年2500萬美元）的索利亞（Joakim Soria），今天對運動家第8局登板被連敲兩支關鍵安打，導致球隊以4：5慘遭逆轉，索利亞吞本季第7次救援失敗。

皇家王牌達菲此役先發7.1局（掉3分），8局下一出局投出保送後，改由史壯姆（Matt Strahm）接手，雖然抓下第二個出局數，但被敲安打後隨即退場，改由索利亞面對3：2領先、一二壘有人危機。

未料索利亞先被阿隆索（Yonder Alonso）敲逆轉的適時二壘打，再被希米恩（Marcus Semien）敲安，單局狂失4分，反以3：5落後，皇家9局下雖然攻下1分，最終仍以1分差惜敗。

由於被攻下的超前分屬於史壯姆的責任，索利亞躲過追平皇家隊史牛棚投手單季最多敗紀錄（9敗），但他吞下本季第7次救援失敗，再度讓皇家球迷大感憤怒，紛紛在推特發洩，還有人說，「我從來沒看過一個皇家球員被噓成這樣，太殘忍了。」

索利亞又救援失敗。（美聯社）