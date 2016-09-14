NCAA》改變風氣！K教練禁止NBA球探觀看練球

夏薛夫斯基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏帶領美國男籃奪下奧運金牌的主帥「K教練」夏薛夫斯基（Mike Krzyzewski）同時身兼名校杜克大學的總教練，根據外電指出，K教練未來將禁止NBA球探到場觀看球員練球。

不過K教練並非拒球探於千里之外，K教練解釋，學生球員訓練應心無旁鶩，10月19日、25日兩天杜克會開放職業日，屆時球員可以在職業日時，在NBA球探面前大展手腳，其餘時間則無需多想。另外，NBA球探可於比賽時自由出入，NCAA官方並無相關規定禁止。

杜克「藍魔鬼」在K教練執教以來共獲得5座冠軍，夏薛夫斯基桃李滿天下，生涯至今共執教過105名NBA球員，縱觀NBA歷史共321名教練中，僅有36名達到此數目，現役教頭中，只有帕波維奇（Gregg Popovich）、瑞佛斯（Doc Rivers）、丹東尼（Mike D’Antoni）、卡萊爾（Rick Carlisle）和詹崔（Alvin Gentry）至少執教過105名NBA球員。