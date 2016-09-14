NBA》華生被認錯還有飯吃 邁爾斯：這麼好康不找我？
2016/09/14 12:23
〔體育中心／綜合報導〕魔術替補控衛華生（C.J.Watson）今天在推特表示，他被人認錯為溜馬的小前鋒邁爾斯（C.J.Miles），而且三個星期內被認錯三次了。
「這已經是三個星期內被認錯第三次了，他們看著我叫我邁爾斯，真的很令人失望，因為我又沒有這麼醜，不過他們還是請我吃了一頓飯。」華生在推特上表示。
隨後，邁爾斯也在自己的推特上回應了華生，「真是太好笑了，不過你在哪吃的，我也想去參一腳。」回覆實在令人噴飯。
華生。（資料照，取自NBA官網）
邁爾斯。（資料照，取自NBA官網）
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