MLB》布朗明年穿藍白杉？ 外媒：幾乎底定

對於要重建的釀酒人來說，布朗的合約過於沉重。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕據今日美國爆料，在今年831交易大限前，釀酒人隊原有意將前國聯MVP外野手布朗（Ryan Braun）交易出去，而交易對象正是道奇的問題人物普伊格（Yasiel Puig）。

道奇盼望能趕快將問題人物普伊格給交易出去。（法新社）



據了解，道奇一直想把普伊格交易出去，而他們找到的對象正是釀酒人隊，現年33歲的布朗，雖然他的8000萬美金（約台幣25億台幣）合約要到2020年才到期，但是道奇也願意吃下這筆合約。

布朗今年全壘打27支全隊第2，打擊率3成09以及OPS（攻擊指數）都是全隊最高，另外道奇也是布朗合約裡不得交易條款中的六支例外球隊之一，對於本季欲問鼎世界大賽冠軍的道奇隊可以說是最佳人選。

雖然這次的交易沒有成功，但是外媒認為，這筆交易有機會在休賽季時繼續執行，明年非常有機會看到布朗身穿藍白球衣，為道奇征戰。