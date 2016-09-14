MLB》101忠狗算什麼 白襪邀1122隻狗破世界紀錄

芝加哥白襪隊主場今日湧進1122隻狗。（取自運動畫刊）

〔記者林柏辰／綜合報導〕芝加哥白襪隊主場U.S. Cellular Field今日湧入了15588名觀眾與1122隻狗，創下最多狗參與運動賽事的金氏世界紀錄。

在眾多球迷與狗面前，白襪隊先發昆塔納（Jose Quintana）主投8局僅被敲出5支安打，因蓋爾（Brandon Guyer）陽春砲失掉1分責失；打線也相當捧場，6局下靠著7支安打與2次保送攻下7分大局，終場8：1擊敗印地安人。

芝加哥白襪隊主場今日湧進1122隻狗。（取自運動畫刊）

芝加哥白襪隊主場今日湧進1122隻狗。（取自運動畫刊）