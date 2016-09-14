MLB》101忠狗算什麼 白襪邀1122隻狗破世界紀錄
2016/09/14 13:47
芝加哥白襪隊主場今日湧進1122隻狗。（取自運動畫刊）
〔記者林柏辰／綜合報導〕芝加哥白襪隊主場U.S. Cellular Field今日湧入了15588名觀眾與1122隻狗，創下最多狗參與運動賽事的金氏世界紀錄。
在眾多球迷與狗面前，白襪隊先發昆塔納（Jose Quintana）主投8局僅被敲出5支安打，因蓋爾（Brandon Guyer）陽春砲失掉1分責失；打線也相當捧場，6局下靠著7支安打與2次保送攻下7分大局，終場8：1擊敗印地安人。
芝加哥白襪隊主場今日湧進1122隻狗。（取自運動畫刊）
芝加哥白襪隊主場今日湧進1122隻狗。（取自運動畫刊）
相關新聞
推薦新聞
-
NBA》華生被認錯還有飯吃 邁爾斯：這麼好康不找我？2016/09/14 12:23
-
NBA》五年來首位新面孔 施洛德將扛老鷹先發主控2016/09/14 11:53
-
MLB》索利亞又救援失敗 皇家迷噓超大聲（影音）2016/09/14 11:23
-
NBA》柯瑞上艾倫秀 慘遭第一夫人惡整濕身（影音）2016/09/14 10:57
-
MLB》朗神第900場雙安 再寫大聯盟紀錄2016/09/14 10:28