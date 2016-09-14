MLB》特殊的背靠背全壘打 洋基等了59年（影音）
2016/09/14 14:09
〔體育中心／綜合報導〕洋基的艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）與葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）今天都沒有先發，但他們卻演出「背靠背全壘打」，不但率隊以3：0擊敗道奇，更寫下難得紀錄。
艾斯柏瑞在5局接替守備工作，7局下首度上場打擊，轟出右外野方向的本季第9轟，下棒洋基再讓葛瑞戈爾斯代打，他再補上一發右外野全壘打，幫助洋基破蛋取得2分領先。
據美國媒體Elias指出，洋基前次沒有先發卻演出背靠背全壘打的兩名球員，得追溯至1957年Moose Skowron、Tommy Byrne。
艾斯柏瑞。（法新社）
相關新聞
- MLB》王建民明天歸隊？ 皇家總仔這樣說…
- MLB》101忠狗算什麼 白襪邀1122隻狗破世界紀錄
- MLB》索利亞又救援失敗 皇家迷噓超大聲（影音）
- MLB》10/2道奇巨人之戰 活傳奇告別67年播報生涯
- MLB》朗神第900場雙安 再寫大聯盟紀錄
推薦新聞
-
MLB》王建民明天歸隊？ 皇家總仔這樣說…2016/09/14 13:49
-
NBA》華生被認錯還有飯吃 邁爾斯：這麼好康不找我？2016/09/14 12:23
-
NCAA》改變風氣！K教練禁止NBA球探觀看練球2016/09/14 12:09
-
MLB》10/2道奇巨人之戰 活傳奇告別67年播報生涯2016/09/14 11:20
-
NBA》柯瑞上艾倫秀 慘遭第一夫人惡整濕身（影音）2016/09/14 10:57