MLB》特殊的背靠背全壘打 洋基等了59年（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕洋基的艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)與葛瑞戈爾斯(Didi Gregorius)今天都沒有先發,但他們卻演出「背靠背全壘打」,不但率隊以3:0擊敗道奇,更寫下難得紀錄。

艾斯柏瑞在5局接替守備工作,7局下首度上場打擊,轟出右外野方向的本季第9轟,下棒洋基再讓葛瑞戈爾斯代打,他再補上一發右外野全壘打,幫助洋基破蛋取得2分領先。

據美國媒體Elias指出,洋基前次沒有先發卻演出背靠背全壘打的兩名球員,得追溯至1957年Moose Skowron、Tommy Byrne。

艾斯柏瑞。(法新社)