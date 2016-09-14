MLB》特殊的背靠背全壘打 洋基等了59年（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕洋基的艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）與葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）今天都沒有先發，但他們卻演出「背靠背全壘打」，不但率隊以3：0擊敗道奇，更寫下難得紀錄。

艾斯柏瑞在5局接替守備工作，7局下首度上場打擊，轟出右外野方向的本季第9轟，下棒洋基再讓葛瑞戈爾斯代打，他再補上一發右外野全壘打，幫助洋基破蛋取得2分領先。

據美國媒體Elias指出，洋基前次沒有先發卻演出背靠背全壘打的兩名球員，得追溯至1957年Moose Skowron、Tommy Byrne。

艾斯柏瑞。（法新社）