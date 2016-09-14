NBA》籃網曾開這種約給林書豪 但被他打槍

2016/09/14 14:58

今年林書豪是籃網的先發主控。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年與籃網簽下3年3600萬美金（約台幣11億）的林書豪，其實早在去年加入黃蜂前籃網就曾追求他，不過報價是現在的12分之1。

據籃網日記的推特表示，去年籃網就已經開出300萬美金（約9528萬台幣）的一年約要給豪小子，但是他希望得到的金額是500萬（約1.58億台幣）。

最後他選擇了與黃蜂簽下2年430萬美金（約1.36億台幣）的底薪約，他也在今年打出價值後，跳出合約與籃網簽下3年約。

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