南昌男網挑戰賽》莊吉生射日晉8 頭號種子盧一哥爆冷落馬

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金7.5萬美元（約239萬台幣）加住宿的中國南昌男網挑戰賽，旅美台將莊吉生6：3、7：6（7：3）直落2射日晉級單打8強；不過我國頭號種子盧彥勳爆冷落馬，3盤惡鬥不敵澳客，無緣挺進前8。

美國轉籍回台的莊吉生，目前世界男單排名153，本站榮膺單打第6種子，次輪與日本好手内山靖崇展開激戰，Jason開賽與盤中都力保被破發點不失，大難不死第4局率先破發，順勢搶得首盤。次盤台日雙雄開局互破，一路拉鋸進入搶7，莊吉生頂住壓力搶攻奏效，總算擺脫暫居312席的東洋敵手糾纏，2連勝8強卡位，將與澳洲第2種子湯普森（ Jordan Thompson）拚準決賽門票。

至於名列第1種子的盧彥勳，初登場3盤力退同胞陳迪後，第2輪又與31歲的澳洲老將馬托塞維奇（Marinko Matosevic）陷入3盤泥沼，歷經2小時7分鐘對決，「寶島一哥」5：7、6：0、4：6逆轉受挫，未能更上層樓