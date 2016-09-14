連4屆帕運奪牌 林資惠想再戰東京帕運

雲林縣議員李明哲昨天到林資惠崙背家中張貼祝賀紅紙。（記者黃淑莉攝）

［記者黃淑莉／雲林報導］台灣健力女將林資惠昨天在巴西帕運女子79公斤級賽事奪得銅牌，這是林資惠連四屆在帕運奪牌，雲林崙背家的親友與有榮焉，縣議員李明哲昨晚即到林家張貼紅紙祝賀。

林資惠連續參加四屆帕運，雅典、北京帕運奪金，上屆倫敦獲銀牌，今年再戰巴西帕運，舊傷還未痊癒，卻舉出生涯最佳成績以131公斤摘銅，家人第一時間得知十分開心，林媽媽更是喜極而泣。

林媽媽表示，資惠很開朗、很喜歡挑戰新事物，一刻也閒不住很「活動」，為了練健力，雙手都是傷，這次去舊傷還沒好，回國可能要開刀，希望她能夠退休專心讀書，但她說四年後想再戰東京帕運，想把金牌拿回來。林爸爸林明寬說，她想拚就讓她去。

李明哲指出，林資惠腳雖不能行走，但她的意志力很強，這次比賽成績就是最好證明，值得大家學習。

李明哲強調，許淑淨、林資惠都是崙背人，2人讓雲林揚眉吐氣，尤其她們勇敢堅毅、不屈不撓的精神，令人敬佩，更是雲林人的典範，希望縣府能在高鐵雲林站陳列或懸掛2人比賽畫面，行銷雲林的樸實與堅毅，也讓外地遊客看見雲林人。

台灣健力女將連四屆奪牌，家人得知十分開心。（記者黃淑莉攝）