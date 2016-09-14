駭客驚爆：WADA包庇小威廉絲與體操金牌服禁藥

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯駭客組織「Fancy Bear」對外爆料，指出世界反禁藥組織（WADA）多年來不斷保護美國網球天后小威廉絲（Serena Williams）與里約奧運體操天后拜爾絲（Simone Biles）使用禁藥。

「Fancy Bear」昨天在網路上宣佈已成功入侵WADA的數據庫，並指出該組織長期包庇大量美國運動員使用禁藥，更直接點名小威廉絲與拜爾絲。

針對駭客入侵，WADA表達強烈譴責，痛批「Fancy Bear」的舉動是企圖抹黑那些清白的運動員。

遭指使用禁藥的里約奧運體操4金天后拜爾絲出面喊冤，她在推特上表示自己因患有專注力失調及過度活躍症，從小就開始服藥，強調自己堅持不使用禁藥，會繼續遵守相關規則。

大威廉絲（Venus Williams）也出面砲轟，認為這些機密醫療紀錄不應被公開，「我沒有允許這些私人醫療紀錄被公開，對此感到相當失望，反興奮劑在網壇必須用最高的標準來檢驗，而我絕對是最強烈支持這項政策的選手，並以最高紀律來要求自己。」大威廉絲說。

至於小威廉絲則尚未對外發表說明，自從俄羅斯被反禁藥組織盯上後，該國大量使用禁藥的選手都遭禁賽處分，這可能是「Fancy Bear」反撲的主因。

美國網壇天后小威廉絲。（法新社）

美國體操天后拜爾絲。（美聯社）