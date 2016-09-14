MLB》溥儀哥大方送球 結果砸斷女球迷門牙

艾莉莎上傳自己被普伊格砸中臉的照片。（取自艾莉莎臉書）

〔體育中心／綜合報導〕昨日道奇8：2擊敗洋基，普伊格（Yasiel Puig）抓到最後1個出局數後，將球送給外野球迷，沒想到這一扔，竟把看台上1名女球迷砸到送醫，所幸女球迷並無大礙，還自拍受傷照片上傳。

這名叫艾莉莎（Alyssa Gerharter）的道奇迷，她形容當下：「我看到球飛到我這，但我沒手套，我想用手去擋球，結果下1秒我感覺被球打到，驚訝之餘彷彿還沒那麼痛，我只認為我舌頭破了個洞，然後在我手上看到我的門牙。」

普伊格。（法新社）

艾莉莎很快就被帶到球場急診室，後來送醫，但她一點也沒怪普伊格砸中她，她說：「球來得太快我想不是任何人的錯，只是我們這群人只有1人有手套，其他人都是徒手接球，而我，則是用臉。」艾莉莎形容當下自己情緒高漲，還馬上自拍上傳臉書，也報告自己沒事。