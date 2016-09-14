NBA》柯瑞一心支持希拉蕊 力挺拒唱國歌
2016/09/14 17:24
柯瑞在今天記者會上透露自己心儀總統人選。（路透社）
〔體育中心／綜合報導〕8月底NFL舊金山49人四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick）因播放國歌未起立致意，造成正反意見對立，NBA球星柯瑞（Stephen Curry）今天受訪力挺卡普尼克，也趁機透露自己在11月總統大選早有心目中人選。
柯瑞贊同卡普尼克行為，他說：「如果你仔細看他這些動作，他並非不尊重人民、軍人，這絕非他本意，很明顯他持續想要替社會正義發聲，希望能有溝通管道，讓我們社會更美好，特別以1位非裔美國人而言，我支持他。」不過被問到自己是否也會拒唱國歌，柯瑞否定說：「我想我還是會站起來致意。」
美國民主黨參選人希拉蕊。（資料照，美聯社）
卡普尼克因不滿有色人種在美國飽受歧視，才會發起這項運動，至於兩位都被卡普尼克罵過的總統候選人，在2個月不到就將分勝負，而柯瑞只簡單回答一句：「希拉蕊。」表示自己心中已有答案。
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