U23》台灣隊與讀賣巨人練習賽 森榮鴻狂飆153火球

中華培訓隊與巨人隊首戰握手言和。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2016年U23培訓隊今（14）日展開赴日移地訓練交流賽第一場練習賽，對手為日本讀賣巨人三軍，兩隊首戰交互領先，台灣隊雖然一度靠著單局背靠背全壘打逆轉超前，可惜六局下再因守備瑕疵被追平比數，兩隊戰完正規九局無法分出高下，第一場交流比賽就以平手收場。

總教練郭李建夫表示：「第一場比賽大部分選手可能求好心切，比較放不開，失誤比較偏高，不過全隊會隨著比賽進行調整進入狀況，打擊方面也因為克魯茲的加入，長打火力加溫，在未來比賽會有更顯著的幫助。」

台灣隊推出左投呂彥青先發，迎戰日本讀賣巨人的火球投手大竹秀，台灣隊雖然第一局因守備失誤被巨人攻下2分，不過呂彥青依然穩住陣腳，總計4局投球只被擊出3支安打還送出5K，沒有四壞球，第五局台灣隊靠施冠宇與陳毅宏背靠背全壘打攻下3分反超，可惜六下台灣隊守備再因失誤被巨人扳平，最後兩隊都無力再添得分數以3：3握手言和。

先發投手呂彥青四局5K。（棒協提供）

台灣隊今天除呂彥青外，張竣凱、黃子鵬、賴智垣與森榮鴻也都上場小試身手，其中森榮鴻更是展現火球本色，直球全部飆破150公里，最快球速達153公里，也讓在場球探驚呼連連。

呂彥青賽後表示：「前面一開始投得太謹慎，反而都球數落後，後來總教練上來提醒之後，就勇敢地攻擊打者的好球帶，加上今天滑球也還不錯，對於日本場地覺得蠻舒服的，相信後面調整會越來越好，也要開始把投球局數拉長。」而森榮鴻則說今天主要就是上場來調整，速度方面沒有特別去注意，就是加強自己進壘的角度。

而今天打線方面，首度入選國家培訓隊的施冠宇首戰就擊出全壘打，他說：「擊出當下感到很痛快啊，克魯茲教練讓我在打擊區得心態比起以前攻擊慾望增加，也感受到他熱情所帶來的活力。」陳毅宏也說：「冠宇打全壘打追平比數後，總教練就提醒我擊球確實，剛好來一顆內角低球就確實擊球延伸，也收到很好的效果。」