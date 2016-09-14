路跑》寶可夢路跑耶誕節開跑 跑友怨報名費太貴
2016/09/14 17:26
〔記者卓佳萍／台北報導〕擁有寶可夢官方正式授權的日商進星股份有限公司台灣分公司，將於12月24日舉辦神奇寶貝聖誕路跑台北場，現場將邀請超人氣的皮卡丘替跑友們加油打氣，與粉絲們一同見面。
這場寶可夢路跑為5公里組，報名費要1280元，有網友反應太貴了，也有人稱讚贈品T桖很可愛，揪朋友一起報名，過去台灣也舉辦過類似主題路跑，如Hello Kitty、海賊王等路跑活動，收費其實也雷同，都在1280元左右。
寶可夢路跑報名禮有一件上衣與Q版圍巾、後背袋，完賽另有獎牌。
報名時間從9月8日開始到月底截止，預計開放一萬人報名，地點在三重大都會水漾公園。
寶可夢路跑年底於三重開跑。（主辦單位日商進星提供）
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