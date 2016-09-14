27歲奧運金牌將嫁50歲教練 師徒情變愛情

劉子歌（左）將和教練金煒（右）步入禮堂。（圖擷取自澎湃新聞）

〔即時新聞／綜合報導〕27歲中國女泳將劉子歌曾在2008年北京奧運時，奪下200公尺蝶式金牌，聲名大噪，不過根據中國媒體報導，劉子歌將在本月底和50歲的「恩師」金煒步入禮堂，這對相差23歲的戀人已在籌備婚禮。

劉子歌（左）和教練金煒（右）合影。（圖擷取自視覺中國）

綜合《澎湃新聞》、《東方體育日報》報導，劉子歌在北京奧運時，奪下中國游泳隊當屆唯一一面金牌，導致她人氣扶搖直上，但她卻拒絕了眾多廣告商的邀約，只在游泳中心的安排下拍了2支廣告，收入僅1.66萬人民幣（約8萬元新台幣）。

劉子歌和金煒之後也拿到了共600萬人民幣（約2880萬元新台幣）的獎金，金煒打算改造基地，便給了劉子歌200萬人民幣（約961萬元新台幣），但劉子歌拿到獎金2天後，就自掏腰包花了170萬人民幣（約820萬元新台幣）幫金煒買了台路虎（英：Land Rover）車。

至於金煒早在數年前就已和前妻離婚，有一子一女，而劉子歌和金煒的子女相處相當融洽、照顧有加，而兩人將在9月24日在北京完婚，從師徒之情轉成愛情。