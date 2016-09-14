亞洲挑戰盃》劉錚頭破血流 台灣男籃外線熄火不敵中國

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男籃昨在亞洲挑戰盃碰上約旦，以26分之差輸球，今碰上戰績同為3勝1敗的中國，全場都緊追對手不放，決勝節隊長劉錚上籃被犯規，當場見血，加上僅命中3顆三分球，不敵中國的7顆，以88：93苦吞2連敗，分組第3晉級8強。

台灣隊此役先發仍是戴維斯、周柏臣、劉錚、周儀翔與蔣淯安，首節中國取得23：18小幅領先，劉錚、周儀翔、周柏臣與李維哲在次節都有所貢獻，一度取得領先，但最後0.3秒被中國賀天舉投進一記三分，無緣帶著領先進入下半場，暫以48：49落後。

台灣隊劉錚（取自FIBA官網）

台灣前兩節表現最出色的為隊長劉錚，他攻下14分，周儀翔則挹注12分，戴維斯則是4投全進，有8分進帳，但三分僅出手2次，命中1球，不及中國的5顆三分球，是稍稍落後的主因。

易籃後，兩軍持續拉鋸，直到第4節8分21秒，劉錚因上籃被對手犯規，導致右眉骨受傷當場見血，他經過簡單包紮治療後，只能離開場邊至休息室做進一步檢查，隊友士氣也在這時提升起來，又追到78：78平手，但中國方碩最後又連飆進5分，讓台灣以些微差距飲恨。

戴維斯全場命中率百分百，繳出19分、7籃板，提前退場的劉錚也有19分進帳，周儀翔挹注18分。

台灣隊戴維斯（取自FIBA官網）

中國主力班底在8月才結束里約奧運出征，本屆挑戰盃選擇推出年輕球員參戰，陣中僅鄒雨辰屬奧運班底，但他才僅20歲，全隊平均年紀僅22歲，但平均身高仍保有一貫的高度，達200公分。

約旦今日稍早以119：105力退菲律賓，確定站上分組第1，台灣連兩場失利後，只能以分組第3晉級8強，16日將遇上南韓與伊朗其中一隊，爭取4強門票。