網球》禁藥莎娃想提前復出仍得等 不甘寂寞跑趴賣糖果

〔記者梁偉銘／綜合報導〕莎娃波娃（Maria Sharapova）想提前復出的美夢，又遭國際運動仲裁法庭（CAS）一延再延！

這位陷入禁藥風暴的女網前世界球后，原本向CAS提出減少或取消禁賽刑期的仲裁案，卻再度被延後審理，恐得拖到10月第1週才能公佈。由於莎娃現已滿29歲，若無法透過法律途徑縮短或取消原本長達2年的禁賽，屆時2018年復出時，她將是31歲屆退老將，職業生涯恐怕所剩不多，競爭力勢必也大不如前。

今年3月莎拉波娃才被爆出，元月澳網藥檢呈陽性反應，她也坦承使用具爭議性的心臟藥物米屈肼（Meldonium）長達10年，6月初已遭國際網總（ITF）禁賽2年。莎娃不服向瑞士洛桑的國際運動仲裁庭上訴，原定7月18日公佈，卻因茲事體大需要多時間蒐證，才延到9月19日，如今又一拖再拖至10月，才可能有結果出爐。 儘管已遭禁賽暫時無緣球場，莎娃不甘寂寞，這陣子照樣積極跑趴搏版面，同時大賣自家品牌糖果，尤其先前美網期間適逢美國時尚週，她就在紐約趕場參與各式精品活動，而媲美超級名模的潮流造型，也依舊是驚豔四方焦點。

莎娃波娃（路透社）