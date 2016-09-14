MLB》不見朗神天花板 坎普大讚：打到45歲都可以

儘管已42歲，朗神在打跑守仍是聯盟一等一。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚鈴木一朗今天又敲2安，生涯累計3027安，率馬林魚7：5擊敗勇士，朗神也創下生涯第900場多安打表現，一旁勇士陣中主砲坎普（Matt Kemp）看在眼裡，大讚一朗毫無衰退跡象。

坎普自2011賽季後再度完成30轟，打點也上看100分。（資料照，法新社）

熬過8月單月僅2成09打擊率，9月一朗重新復活，近9場只有1場沒安打，期間打擊率高達4成37，讓一朗賽季打擊率重新突破3成。

今天跪地敲全壘打的貝爾崔，是下位最有機會達成3千安的球員。（資料照，美聯社）

坎普認為一朗老當益壯，形容他「再打3、4年都沒問題」，而自洋基A-Rod（Alex Rodriguez）退休後，一朗變成現役球員安打數最多且最年長野手，排在一朗身後是遊騎兵「崔哥」貝爾崔（Adrian Beltre），生涯也累計2926安，有機會明年季初就進入3千安俱樂部。