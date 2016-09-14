排球》亞洲盃開幕大戰5局 台灣女排惜敗強敵泰國

台灣女排。（資料照，取自企業男女甲級排球聯賽臉書）

〔體育中心／綜合報導〕亞洲盃女子排球賽今天在越南開幕，台灣首戰面對近期國際賽表現亮眼的泰國，雖先丟1局，但連搶2局取得聽牌，沒想到泰國追平後，第5局雙方Duece僵持下，先是雙人攔網擋下張禎尹，接著曾琬羚攻擊出界，台灣反以2：3（22：25、25：23、25：22、13：25、15：17）落敗。

台灣與泰國同被分在A組，另外還有伊朗和地主越南，但8月下旬份出爐最新排名中，台灣女排狂跌12名排到55，也低於持平在44名的越南，首戰又碰上強敵泰國，想贏球不容易。

張禎尹。（資料照，記者林正堃攝）

不過今天女排雖先丟一局，第2局中間靠隊長張禎尹攻擊加上泰國防守不穩，拉開分差成功奪回1局，第3局延續好氣勢，飄球讓泰國頻頻接噴，在曾琬羚ACE球帶動下取得4分領先，也靠著優勢再下一城。

李姿瑩。（資料照，取自AVC官網）

但泰國終究是國際賽強權，7：5領先時，打出一波7：0攻勢，直接扳平局數，決勝局雙方一路膠著，李姿瑩大砲位攻擊得分讓台灣取得2個賽末點，沒想到被泰國守下1個後，與泰國一次長達近30秒來回中失分，成為氣勢分水嶺，讓泰國寫下逆轉。

雖然吞敗，台灣仍有機會晉級，賽會將是先以小組循環賽成績最為排名，再以交叉淘汰制選出4強，台灣將於明後兩天依序對上伊朗與越南，勢必全力搶勝。