日職》陽岱鋼兩根肋骨骨折 經紀公司首度對外說明

陽岱鋼。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕日本火腿今天出戰歐力士，陽岱鋼繼續帶傷上陣，擔任先發7棒、中外野手，所屬經紀公司展逸國際行銷稍早發布新聞稿，首度說明陽岱鋼傷勢，全文如下：

有關陽岱鋼傷勢問題，近日受到許多球迷朋友的關心，為避免部分不實的揣測，經紀公司在此正式說明。

陽岱鋼在8月16日的比賽中受傷，9月7日赴醫院做詳細檢查，診斷的結果為兩根肋骨骨折。經紀公司在取得陽岱鋼的X光片後，也提供給高雄長庚醫院骨科系主任周文毅醫師，尋求專業意見。

周醫師的完整回覆如下：「右胸第五六根肋骨骨折，第七根肋骨也疑似有線性骨折。骨折後，前四到六週會有明顯的疼痛感且影響日常生活，一般估計需要三到四個月後才能接近可完全復原上場比賽。站在保護球員的立場，此種傷勢三個月內不宜出場比賽與激烈訓練，以利傷勢恢復。若持續上場比賽，可能會讓傷勢加劇，嚴重者可能合併發生血胸或氣胸，情況會非常嚴重。」