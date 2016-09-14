亞洲挑戰盃》劉錚預計得縫10來針 接下來賽事恐全數缺席

劉錚傳出受傷消息。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕劉錚今日與中國一戰，第4節前段就不幸受傷，初步觀察得縫10來針，加上傷口可能腫脹，後續亞洲挑戰盃賽事恐怕都會缺席。

劉錚是台灣新任隊長，在球隊得負責扮演進攻箭頭，他今日在第4節受傷後，只能簡單進行包紮，隨即就送醫進行檢查。劉錚下場後，隊友們曾一度爭氣把比分追平，可惜最終仍以88：93敗給中國，他留下19分與戴維斯並列全隊最高的成績。

台灣隊總教練閻家驊表示，初步看來劉錚的傷口可能要縫10來針，加上傷口可能腫脹，後續亞洲挑戰盃計畫不再讓他打。

閻家驊認為，對手應該不是故意，但劉錚身材比較單薄，上籃時被絆倒才不慎撞傷，傷口裂得很大。劉錚若無法在後面賽程出賽，閻總希望周儀翔要扛起責任，胡瓏貿、胡凱翔及簡偉儒也要把握機會表現。