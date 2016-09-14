亞洲挑戰盃》劉錚預計得縫10來針 接下來賽事恐全數缺席
2016/09/14 19:52
劉錚傳出受傷消息。（取自FIBA官網）
〔記者林岳甫／綜合報導〕劉錚今日與中國一戰，第4節前段就不幸受傷，初步觀察得縫10來針，加上傷口可能腫脹，後續亞洲挑戰盃賽事恐怕都會缺席。
劉錚是台灣新任隊長，在球隊得負責扮演進攻箭頭，他今日在第4節受傷後，只能簡單進行包紮，隨即就送醫進行檢查。劉錚下場後，隊友們曾一度爭氣把比分追平，可惜最終仍以88：93敗給中國，他留下19分與戴維斯並列全隊最高的成績。
台灣隊總教練閻家驊表示，初步看來劉錚的傷口可能要縫10來針，加上傷口可能腫脹，後續亞洲挑戰盃計畫不再讓他打。
閻家驊認為，對手應該不是故意，但劉錚身材比較單薄，上籃時被絆倒才不慎撞傷，傷口裂得很大。劉錚若無法在後面賽程出賽，閻總希望周儀翔要扛起責任，胡瓏貿、胡凱翔及簡偉儒也要把握機會表現。
相關新聞
- 亞洲挑戰盃》劉錚頭破血流 台灣男籃外線熄火不敵中國
- 亞洲挑戰盃》禁區失守三分不準 我吞首敗
- 亞洲挑戰盃》三分命中率1成都不到 台灣男籃連勝遭約旦中斷
- 亞洲挑戰盃》錚Q連線 打掛哈薩克
- 亞洲挑戰盃》劉錚轟28分 台灣力克哈薩克取三連勝
推薦新聞
-
中職》陳金鋒登大聯盟滿14周年 台灣眾球星貼文致敬2016/09/14 20:45
-
排球》亞洲盃開幕大戰5局 台灣女排惜敗強敵泰國2016/09/14 19:12
-
MLB》不見朗神天花板 坎普大讚：打到45歲都可以2016/09/14 18:04
-
路跑》寶可夢路跑耶誕節開跑 跑友怨報名費太貴2016/09/14 17:26
-
NBA》柯瑞一心支持希拉蕊 力挺拒唱國歌2016/09/14 17:24