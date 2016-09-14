日職》陽岱鋼傷勢嚴重 經紀公司持續與火腿溝通
2016/09/14 20:29
陽岱鋼取得國內自由球員（FA）資格，明年動向備受關注。（特派記者郭羿婕攝）
〔記者郭羿婕／台北報導〕陽岱鋼傳出帶傷上陣，所屬經紀公司展逸國際行銷今晚首度說明，證實他傷勢嚴重，經紀人張家銘表示，陽岱鋼的傷勢問題，經紀公司持續與球隊溝通，但相關細節暫不便透露。
日本火腿戰績暫居太平洋聯盟首位，在爭冠關鍵時刻，爆出陽岱鋼傷勢嚴重，且球團至今仍未對外說明傷勢。張家銘表示：「對此岱鋼沒有多說什麼，總之只要球隊排他上場，以他的個性，出場後就會全力以赴。」
張家銘也說，今天對外說明，是希望大家能夠了解陽岱鋼的身體狀況，「身為岱鋼的經紀公司，我們當然還是希望岱鋼能暫時休養。」
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