日職》陽岱鋼傷勢嚴重 經紀公司持續與火腿溝通

陽岱鋼取得國內自由球員（FA）資格，明年動向備受關注。（特派記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕陽岱鋼傳出帶傷上陣，所屬經紀公司展逸國際行銷今晚首度說明，證實他傷勢嚴重，經紀人張家銘表示，陽岱鋼的傷勢問題，經紀公司持續與球隊溝通，但相關細節暫不便透露。

日本火腿戰績暫居太平洋聯盟首位，在爭冠關鍵時刻，爆出陽岱鋼傷勢嚴重，且球團至今仍未對外說明傷勢。張家銘表示：「對此岱鋼沒有多說什麼，總之只要球隊排他上場，以他的個性，出場後就會全力以赴。」

張家銘也說，今天對外說明，是希望大家能夠了解陽岱鋼的身體狀況，「身為岱鋼的經紀公司，我們當然還是希望岱鋼能暫時休養。」