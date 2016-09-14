日職》吳念庭3支1附打點 助岸孝之燃燒10局獲勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕在吳念庭中外野1分打點安打下，西武今天帶著領先到最後，但9下角中勝也開轟將比賽逼入延長，然而西武先發岸孝之延長賽續投，直到11局上淺村榮斗擊出超前轟後才下場，最終西武2：1險勝羅德。

吳念庭敲出超前安打。（取自影片）

吳念庭今天3打數1安打，打回全隊正規9局唯一1分，打擊率升到2成32，而岸孝之如同吃了秤砣鐵了心，在9局被角中追平後，繼續燃燒手臂，總計共用球季次高135球投完10局，僅失1分7K1保送，還完成生涯1500局投球，自6月中從傷兵名單歸隊後，岸孝之每場先發都至少102球，平均每場要用近123球。

岸孝之力投10局終於得到好結果。（取自太平洋聯盟TV）

看著先發投手賣命丟，11局上淺村一棒剛好越過右外野大牆，第一時間還不確定是全壘打，直到裁判手勢出來才跑回本壘，本季第20轟，接手11局投球的増田達至也很快讓羅德3上3下，岸孝之辛苦終獲第8勝。

岸孝之完成1500局投球後，羅德主場記分板也送上祝福。（取自太平洋聯盟TV）