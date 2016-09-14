撿到李承燁600轟幸運球迷 三星送他Note 7...
2016/09/14 21:08
韓職三星獅的巨砲李承燁今（14）日在與韓火鷹的比賽中敲出個人韓日通算的第600轟。（圖擷自《chosun.com》）
〔即時新聞／綜合報導〕韓職三星獅的巨砲李承燁今（14）日在與韓火鷹的比賽中敲出個人韓日通算的第600轟，三星獅球團則送給撿到這顆球的幸運球迷2017年球季貴賓席季票、李承燁的簽名、以及.......一台Note 7，讓韓國網友好傻眼。
三星獅球團則送給撿到這顆球的幸運球迷2017年球季貴賓席季票、李承燁的簽名、以及.......一台Note 7。（法新社）
根據《chosun.com》報導，這名球迷梁金東（音譯）與兒子來現場看球，竟幸運在右外野撿到這顆球，梁金東表示自己的就讀國中的兒子也在打棒球，也很喜歡李承燁，他也希望自己的兒子能成為像李承燁一樣偉大的球員。
梁金東表示自己會考慮將球捐回給球團，讓球團能夠蒐藏這顆珍貴的球。
不過韓國網友看到這一篇新聞，則覺得傻眼，紛紛表示：「送一個會爆炸被召回的手機當禮物......。」、「這是在送炸彈嗎？」
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