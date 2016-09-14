田徑》慰留成功 田協理事長蔡辰威：一輩子是田協志工

〔記者卓佳萍／台北報導〕田徑協會昨天召開臨時理監事會議，全數不通過理事長請辭案，田協秘書長王景成今天親自到理事長辦公室轉達協會理監事們的心意，經由轉述，蔡辰威感受到大家心意，將繼續留任理事長。

經由秘書長王景成轉述，理事長蔡辰威感受到理監事們強烈慰留的心意，蔡辰威表示，他將是田徑協會一輩子的志工 ，他會繼續為田徑協會努力到這一任期滿。

蔡辰威任期預計到明年底，田協將在明年改選。

田徑協會理事長蔡辰威（中）與秘書長王景成（左）、副秘書長邱為榮。（田協提供）