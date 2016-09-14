日職》陽岱鋼帶傷上仍敲安 火腿遭歐力士慘電（影音）

〔體育中心／綜合報導〕即便經紀公司證實陽岱鋼確實肋骨骨折，他今天仍擔綱先發7棒，4打數敲1安，然而歐力士在菜鳥吉田正尚單場雙響帶動下，11：1大勝火腿。

陽岱鋼首打席就擊出中外野平飛安打，但火腿先發有原航平被打爆，5局投球被狂轟14安，掉了進職棒後最多的8分，都是自責分，創下生涯最慘先發紀錄。

帶著傷勢，陽岱鋼依舊敲出安打。（取自影片）

歐力士團隊16安攻下11分，吉田正尚3安打其中2轟打下全隊最多6打點，也是生涯新高，開路先鋒糸井嘉男5打數4安打，扮演首棒稱職。

另一地軟銀同樣上演大比分，在內川單場5安率領下13：0完封樂天，與火腿黃金交叉，兩隊雖無勝差但軟銀勝率較高，重返洋聯首位。