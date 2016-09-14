中職》滅火器「曾經瘋狂」致敬陳金鋒 MV讓網友噴淚
〔體育中心／綜合報導〕再過3天「台灣巨砲」陳金鋒就要進行引退賽，搖滾樂團滅火器今在臉書釋出單曲《曾經瘋狂》，向陳金鋒致上最高的敬意。
滅火器透過文字表示，「如果有一個名字，是我們可以對下一代的球迷誇耀一輩子的。不管他們那時候最紅的球員是誰，我們都會驕傲地說：我可是親眼看過陳金鋒打球的。」
MV不到1小時就累積近10萬人次觀看，許多網友邊看邊飆淚，表示「聽完就哭了」、「這首歌寫得太催淚了啦」、「謝謝滅火器寫這首歌給這個52年代」。
滅火器－《曾經瘋狂》歌詞全文：
曾經瘋狂 你專注的模樣
眼神中 純粹的信仰
無懼地 看著遠方
帶領著 我們的渴望
一次又一次 飛越重重高牆
曾經瘋狂 你執著的模樣
當你踏上遠方的戰場
電視裡加州的陽光
把黑夜點亮
沸騰的靈魂 也跟著你發燙
我們會一直一直記得你曾站在前方
紅土上白色的框永遠收藏你的步伐
Goodbye Goodbye那曾經瘋狂
因為你而 學會了夢想
時間是一首平淡的歌 它誠實地唱
是你讓旋律起了變化 而留下嚮往
Goodbye Goodbye 我們繼續瘋狂
在你踏過的球場上 繼續發光
依舊瘋狂 你堅持的模樣
你扛起時代的肩膀
這些年 傷了又傷
卻從不曾絕望
期待著每次上場 你會很棒
再次帶我飛翔
我們會一直一直記得你曾站在前方
紅土上白色的框永遠收藏你的步伐
Goodbye Goodbye那曾經瘋狂
因為你而 學會了夢想
時間是一首平淡的歌 它誠實地唱
是你讓旋律起了變化 而留下嚮往
Goodbye Goodbye 我們繼續瘋狂
在你踏過的球場上 繼續發光
夢想不能只是想像
感謝你拼了命去闖
炸裂了迷惘
讓人們瘋狂 Oh~ Yeah
我們會一直一直記得你曾站在前方
Goodbye 我們將永遠瘋狂
就算有天你不再上場
我們會一直一直記得你曾站在前方
紅土上白色的框永遠收藏你的步伐
Goodbye Goodbye那曾經瘋狂
因為你而 學會了夢想
時間是一首平淡的歌 它誠實地唱
是你讓旋律起了變化 而留下嚮往
Goodbye Goodbye 我們永遠瘋狂
在你踏過的球場上 繼續發光
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