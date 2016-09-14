日職》悲情菅野智之 自己打1分還是沒勝投
2016/09/14 22:34
菅野帶頭打下巨人第1分。（取自巨人官網）
〔體育中心／綜合報導〕7局掉1分，巨人王牌菅野智之眼第10勝要到手，沒想到9局澤村拓一砸鍋，進入延長後11局下，中日首棒大島洋平在滿壘2出局敲出右外野直擊全壘打牆再見安打，5：4氣走巨人。
澤村拓一（中）近況不佳，教練團上前鼓勵。（取自巨人官網）
在規定局數下，菅野是兩聯盟賽季防禦率唯一不到2，勝場卻還不到10，可謂今年日職悲情代表，今天例行公事再度上演，投7局送8K只失1分，自己還打下1分，巨人打線在8上力挺菅野攻下3分，結果近期表現不穩的終結者澤村掉2分救援失敗，近8場出賽防禦率高達9.00，讓比賽進入延長。
大島洋平（中）敲出再見安打。（取自中日臉書粉絲團）
11局下中日首棒打者高橋周平2壘安打，隨後推進上3壘，巨人採取滿壘策略，解決掉井領雅貴後，被大島一棒直擊全壘打牆，中日演出逆轉勝，菅野本季完成21場優質先發，勝場仍停在9。
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