NBA》被家鄉球隊送走 暖男在新城市幫助街友

希爾在鹽湖城為流浪者送暖。（取自希爾IG）

〔體育中心／綜合報導〕今年夏天，希爾（George Hill）被溜馬隊交易到爵士隊，這引起許多球迷不解，球隊把回到家鄉打球的希爾送走有考慮過他的感受嗎？但希爾與他的家人來到鹽湖城後，做了很多社區公益活動。

希爾昨天更新自己的Instagram，上傳一張自己幫助當地街友的照片。希爾表示：「能參與、幫助這些人的生活，是我努力每天都去做的事情。無論是微笑、擁抱、聊天、合照還是其他簡單的分享。昨晚我與我的家人走在我的新城市（鹽湖城） 街上時，我注意到一群人，其中有男人與女人，甚至還有孩子們。但是我注意到這群人有一條毯子，一輛裝滿雜物以及髒衣服的推車，我甚至不確定他們上次吃飯是什麼時候。」

「所以，為什麼我不幫忙呢？」希爾繼續說，「我去溫蒂漢堡（Wendy's）買了一些起司漢堡與炸薯條，還買了很多瓶礦泉水。後來在大街另一端的一座公園，把這些食物送出去，然後靜靜聽他們說故事。做完這些事讓我心情很愉快，所以我現在挑戰所有人，把愛傳播下去，每天做一件好事，私訊傳給我你們如何日行一善，我會把你們的故事發表出來，一起把愛傳播下去。 #好事#影響很多人的生活#傳播愛」