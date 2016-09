MLB》睽違8年！ 小熊最快明封王

Your browser does not support iframes.

〔記者龔乃玠/綜合報導〕小熊強投列斯特(Jon Lester)今主投8局無失分,率隊以7:0擊敗紅雀,封王魔術數字降為1,最快明天在主場奪下相隔8年的國聯中區第一。

列斯特今先發8局,僅被敲3安打,飆8次三振,無失分,奪下本季第17勝,與隊友阿里耶塔(Jake Arrieta)並列國聯勝投王。

小熊火力全開,全場轟出3場發全壘打,包括左砲手瑞佐(Anthony Rizzo)本季第30、31號全壘打,他成為小熊史上首位連續3季30轟的左打。

小熊明天將回主場出戰釀酒人隊,有機會一舉拿下國聯中區冠軍。「這個分區被紅雀占據許多年,」瑞佐表示,「無論明天有沒有封王,我們都會享受過程,不會視為理所當然。」

列斯特8局無失分奪第17勝。(今日美國)