MLB》睽違8年！ 小熊最快明封王

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〔記者龔乃玠／綜合報導〕小熊強投列斯特（Jon Lester）今主投8局無失分，率隊以7：0擊敗紅雀，封王魔術數字降為1，最快明天在主場奪下相隔8年的國聯中區第一。

列斯特今先發8局，僅被敲3安打，飆8次三振，無失分，奪下本季第17勝，與隊友阿里耶塔（Jake Arrieta）並列國聯勝投王。

小熊火力全開，全場轟出3場發全壘打，包括左砲手瑞佐（Anthony Rizzo）本季第30、31號全壘打，他成為小熊史上首位連續3季30轟的左打。

小熊明天將回主場出戰釀酒人隊，有機會一舉拿下國聯中區冠軍。「這個分區被紅雀占據許多年，」瑞佐表示，「無論明天有沒有封王，我們都會享受過程，不會視為理所當然。」

列斯特8局無失分奪第17勝。（今日美國）