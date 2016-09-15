MLB》克蕭5局僅被敲1安 道奇完封洋基

〔記者粘藐云／綜合報導〕道奇先發投手克蕭（Clayton Kershaw）今天先發戰洋基，也是他傷癒歸隊後的第2戰，主投5局僅被擊出1支安打未失分，道奇打線則在關鍵第9局攻下2分，終場道奇以2：0擊敗洋基。

克蕭今主投5局僅被擊出1支安打，飆出5三振未失分，接手的牛棚也成功封鎖洋基打線，全場僅讓他們敲出3支安打。

道奇打線直到9局上半才突破僵局，先是靠著對方失誤上壘，透納（Justin Turner）2壘安打攻下1分，葛朗多（Yasmani Grandal）野手選擇上壘，也送回壘上跑者，再為道奇添1分，最後以2分差擊敗洋基。

道奇目前仍穩坐國聯西區冠軍，洋基今輸球後距離外卡第二的藍鳥仍有2場勝差。

克蕭。（法新社）