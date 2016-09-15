歐冠》阿奎羅帽子戲法 曼城4球大勝門興 （影音）
2016/09/15 09:15
〔體育中心／綜合報導〕2016-17年歐洲冠軍聯賽小組賽C組，英超勁旅曼城在主場迎戰德甲門興格拉德巴赫。這場本來被安排在昨天（14日）凌晨進行，因為暴雨導致球場積水，比賽被改期到今天凌晨。曼城王牌前鋒阿奎羅（Sergio Agüero）上演帽子戲法，伊赫納喬（Kelechi Iheanacho）替補上場也進1球。終場曼城以4：0大勝門興，取得本季歐冠首勝。
兩隊曾在上季歐冠小組賽中碰頭，曼城分別以2：1、4：2主客場雙殺門興。新球季，在欣總教練瓜迪奧拉（Josep Guardiola）的帶領下，曼城已經在各項賽事拿下6連勝。門興則在上週末德甲聯賽中客場1：3輸給佛萊堡。
第8分鐘，曼城隊開邊線球，克拉羅夫（Aleksandar Kolarov）左路傳球，阿奎羅跟進推射破門，踢進個人職業生涯第300個進球，也是生涯在歐冠面對德甲球隊的第5球。第27分鐘，曼城擴大領先，京多安（Ilkay Gundogan）帶球到禁區被絆倒，主裁判吹12碼罰球，由阿奎羅主罰得手，比數變成2：0。
下半場的第77分鐘，史特林傳球給阿奎羅，阿奎羅輕鬆晃過出擊的守門員索莫（
阿奎羅。（路透社）
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