NBA》美國總統大選 柯瑞表態：我支持希拉蕊

柯瑞。（取自TechCrunch）

〔體育中心／綜合報導〕美國總統大選將在11月8日進行投票，勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）日前在舊金山TechCrunch資訊網的活動當中也表態，在川普（Donald Trump）和希拉蕊（Hilary Clinton）中會選希拉蕊。柯瑞跟歐巴馬（Barack Obama）關係不錯，經常一起打高爾夫球，支持民主黨候選人是外界預料中的事。

前不久NFL舊金山49人隊四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）在賽前奏國歌時拒絕起立，引發軒然大波，也引來許多運動員效仿。雖然柯瑞、格林（Draymond Green）、杜蘭特（Kevin Durant）都讚賞卡佩尼克的勇氣，但柯瑞表示自己並不打算在新球季加入國歌抗議活動。「我應該還是會起立。」柯瑞說，「卡佩尼克不是對老兵不敬，他只想呼籲大家關注社會不公。」

柯瑞也分享了最近的生活趣事，他平常很喜歡用手機叫車軟體搭計程車，就算他現在很容易被認出來也不怕。「我用過不止一次。那些司機真的很棒，都是勇士隊的瘋狂球迷，他們也能夠當教練、GM、懂得如何鼓勵球員。假如我上車被認出來之後，接下來就很有趣了。」