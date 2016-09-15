NBA》健忘？艾佛森名人堂發表感言完獎盃放旅館
2016/09/15 11:34
〔體育中心／綜合報導〕今年入選NBA名人堂的「戰神」艾佛森（Allen lverson）幾天前在發表完得獎感言後，被國外媒體（TMZ）爆料，獎盃至今仍放在旅館！
日前推特上出現了一張刻有艾佛森姓名的名人堂獎盃，放在旅館角落的照片，據名人堂的一位工作人員透露，艾佛森並非忘記拿回家，而是故意將獎盃留在旅館內，許多人嘲笑艾佛森的健忘，也說這件事的做法「很艾佛森」。
該工作人員進一步表示，艾佛森會將獎盃放在旅館，並不是因為不重視或者忘記它，他只是為了確保獎盃能夠更安全的送到家。
艾佛森受訪表示：「在過去的12年，超過半數的球員都做過這樣的事，他們會把獎盃留在旅館，這樣他們就不需要擔心搭飛機或其他交通工具時還要額外帶著獎盃。」
接著他說：「飯店的工作人員都知道這件事，特別為此打了電話告訴我，什麼時候該回家等我的獎盃。」
艾佛森在名人堂發表演說。（美聯社）
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