NBA》杜蘭特奧運奪牌樂歪 格林：別再戴著金牌出門了！
2016/09/15 10:07
杜蘭特戴著獎牌前往觀看美式足球比賽。（取自推特）
〔體育中心／綜合報導〕甫轉戰勇士的杜蘭特（Kevin Durant），今年率領美國男籃在里約奧運奪下金牌，一心想和大家分享喜悅，日前前往觀看NFL賽事，也不忘著金牌出門，讓隊友格林（Draymond Green）不禁吐槽：「不要一直戴著你的金牌到處晃了！」
日前格林上節目接受訪問，談到在奧運奪冠的心情，他表示一切相當驚奇，「頒獎時看到自己國家的國旗飄揚，還有播放國歌，那心情很難以言喻」。
後來談到球員們在奧運奪牌後，總喜歡戴著自己的獎牌到處走，格林不禁吐槽自己的隊友，「杜蘭特那天竟然戴著獎牌去看美式足球」，格林表示，他跟其他的隊友在聊天群組裡要杜蘭特別再戴著金牌到處跑，「KD，大家都知道你拿到金牌了，可以讓他（獎牌）休息一下嗎？」
湯普森（左）、杜蘭特（中）、格林（右）今年在奧運率領美國隊拿下金牌。（資料照，歐新社）
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