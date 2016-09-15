NBA》籃網發表新球衣 林書豪帶2小將亮相 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕布魯克林籃網隊在昨晚正式發表新款的替代球衣，新球衣主色調是黑色，將在台灣時間10月29日早上的新球季的主場開幕戰亮相。

籃網隊發表新的「布魯克林混合風格」（Brooklyn Remix）球衣。這款新球衣以籃網隊的黑白配色為主，融合過去1977-78年到1989-90年球季的紐約籃網隊星星風格，並且把「布魯克林」與「籃網」字樣都放在球衣正面。

林書豪也帶著今年新秀勒維特（Caris LeVert）以及進入聯盟第2年的麥卡洛（Chris McCullough）一起參加新球衣發表會。林書豪也表示，希望這款新球衣能夠讓籃網隊在主場開幕戰中拿下勝利。

球衣正面。（取自籃網隊官網）

球衣背面與球褲。（取自籃網隊官網）