MLB》新王牌誕生 金鶯睽違16年客場完封紅襪

〔記者龔乃玠/綜合報導〕備受期待的金鶯先發高斯曼(Kevin Gausman),今天投出生涯代表作之一,在芬威球場對紅襪繳出8局6K無失分,技壓20勝強投波瑟羅(Rick Porcello),率隊以1:0險勝,距離分區龍頭僅差1場勝差。

根據ESPN指出,紅襪前次在主場以0:1輸給金鶯是2000年9月24日,當時金鶯的先發投手是「穆帥」穆西納(Mike Mussina),主投7局狂飆15K無失分。

媲美名投穆西納的高斯曼,近況相當出色,前4場先發、25局僅掉3分,此役面對火力強大的紅襪無所畏懼,8局僅被敲4安打,1保送、6三振,連5場優質先發,本季第8勝,防禦率已降至金鶯輪值最佳的3.43,161次三振亦是全隊最多。

堪稱本季紅襪王牌的波瑟羅此役先發8局,僅被敲4安打,但在第2局被川柏(Mark Trumbo)轟出致命的本季第42轟,掉1分而吞第4敗。

金鶯此次出戰紅襪系列賽以2勝1敗作收,目前80勝65敗僅落後紅襪1場,雙強將在9月20日再碰頭,屆時在金鶯主場舉行4連戰。

高斯曼儼然是金鶯新王牌。(法新社)