MLB》新王牌誕生 金鶯睽違16年客場完封紅襪
2016/09/15 10:14
〔記者龔乃玠／綜合報導〕備受期待的金鶯先發高斯曼（Kevin Gausman），今天投出生涯代表作之一，在芬威球場對紅襪繳出8局6K無失分，技壓20勝強投波瑟羅（Rick Porcello），率隊以1：0險勝，距離分區龍頭僅差1場勝差。
根據ESPN指出，紅襪前次在主場以0：1輸給金鶯是2000年9月24日，當時金鶯的先發投手是「穆帥」穆西納（Mike Mussina），主投7局狂飆15K無失分。
媲美名投穆西納的高斯曼，近況相當出色，前4場先發、25局僅掉3分，此役面對火力強大的紅襪無所畏懼，8局僅被敲4安打，1保送、6三振，連5場優質先發，本季第8勝，防禦率已降至金鶯輪值最佳的3.43，161次三振亦是全隊最多。
堪稱本季紅襪王牌的波瑟羅此役先發8局，僅被敲4安打，但在第2局被川柏（Mark Trumbo）轟出致命的本季第42轟，掉1分而吞第4敗。
金鶯此次出戰紅襪系列賽以2勝1敗作收，目前80勝65敗僅落後紅襪1場，雙強將在9月20日再碰頭，屆時在金鶯主場舉行4連戰。
高斯曼儼然是金鶯新王牌。（法新社）
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