MLB》洋基出奇招 簽前皇家重砲衝刺季後賽

巴特勒曾是皇家中心打線的重砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據美國記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基簽下前皇家重砲巴特勒（Billy Butler），全力衝刺季後賽。

巴特勒在2004年選秀會首輪加入皇家，在大聯盟待8個球季，曾在2012年繳出29轟、107打點，是皇家低潮時期的中心砲手，去年以3年3000萬美元加入運動家，但日前在休息室與隊友打架，運動家以成績亦不如預期為由認賠釋出。

美媒分析指出，洋基簽巴特勒到球季結束僅需付出5萬美元（約158萬台幣），預計將拿來對付左投。巴特勒本季打擊率0.276，4轟、31打點，對左投並沒有比較亮眼的成績，打擊率僅0.262。

洋基今以0：2輸道奇，目前77勝68敗距離美聯第二外卡仍有2場勝差。