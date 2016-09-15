MLB》王建民受傷期間 皇家牛棚大聯盟最爛

王建民。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕皇家今以0：8輸給運動家，明若再輸球，系列賽將4戰遭橫掃，原本有望的季後賽漸行漸遠。自從王建民9月1日進入傷兵名單後，皇家僅打出5勝7敗，牛棚防禦率慘不忍睹，無疑是敗多勝少的最大原因。

根據數據顯示，皇家牛棚過去7天的防禦率竟然高達9.35，遠遠不如費城人倒數第二的6.11，包括楊恩（Chris Young）、索利亞（Joakim Soria）防禦率都破10，前中職洋投彼得（Peter Moylan）近況也很糟，防禦率9。

皇家牛棚8月締造連續41.1局無失分（建仔貢獻5局），大聯盟50年來最長，全隊牛棚單月防禦率低到只有1.65，全大聯盟最佳，未料建仔進入傷兵名單後，九月防禦率高達6.75，反而變成全大聯盟最糟糕。

王建民因右手二頭肌肌腱發炎，台灣時間9月1日進入15天傷兵名單，原預期今天復出，但總教練尤斯特昨說，建仔暫無法歸隊，但傷勢復元有進展。