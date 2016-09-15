NBA》林書豪臉書直播 大秀長髮、用中文謝球迷
2016/09/15 11:16
林書豪臉書直播與球迷互動。（取自林書豪臉書）
〔記者粘藐云／綜合報導〕今天是台灣中秋連假的第一天，NBA球星林書豪透過臉書直播與球迷進行Q&A，直播時間長達40分鐘，透過這段時間，豪哥回答球迷千奇百怪的問題，也大方送給球迷獎品。
今年轉戰籃網林書豪將回到紐約，一開始有球迷好奇，接下來林書豪將會住在哪裡，對此他大方回應，大概會選擇球場和訓練場館附近，此外他也透露將會裝潢自己的新居，希望會有戶外空間。
直播過程中，有球迷好奇林書豪的髮型，他摘下棒球帽，並拆下髮圈，大秀「一頭長髮」，他也笑說，一開始大家都無法接受他的髮型，尤其是媽媽，但現在有60%~70%的球迷都認為OK，他也表示自己不想剪頭髮，雖然媽媽到現在還是無法接受。
林書豪臉書直播秀出他的長髮。（取自林書豪臉書）
此外，林書豪表示很想念台灣，因為弟弟在台灣打球，也有不少的家人都還在台灣，只要有時間他就會回來。
活動尾聲，林書豪不忘用中文向亞洲球迷道謝，「很感謝你們起床看我的Facebook Live，每天、每年你們看我的比賽，都是在早上，所以我很感謝，希望我們今年可以表現得更好，我們每天是用功的訓練，希望今年可以表現得很好，再一次謝謝、謝謝」。
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